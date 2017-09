Hörprobe der Drama-CD aus .hack//G.U. Last Recode

By

Die Premium-Edition von .hack//G.U. Last Recode, die in Japan vertrieben wird, enthält als Extra eine Drama-CD mit dem Titel .hack//G.U. Innocent Call. Bandai Namco hat aus dieser CD eine Hörprobe veröffentlicht, die ihr im folgenden Video findet. Das Stück hat im Original eine Länge von 27 Minuten und spielt zwischen den Teilen .hack//G.U. Vol. 3//Redemption und .hack//G.U. Vol. 4//Reconnection.

.hack//G.U. Last Recode erscheint am 3. November in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und für PCs. Die Handelsversion für PlayStation 4 kostet 49,99 Euro und beinhaltet neben den ersten drei Spielen auch das neue vierte Kapitel. Zudem gibt es eine neue deutsche Lokalisierung.

via Gematsu