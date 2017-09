FuRyu kündigt Project One-Room für PS4 an

FuRyu hat Project One-Room (vorläufiger Titel) angekündigt, eine Hommage an das im Jahr 2000 veröffentlichte Roommania #203 für Sega Dreamcast. FuRyu-Producer Masaru Oochi ist nach eigener Aussage ein großer Fan des Kult-Klassikers und will die Erfahrungen, die der Dreamcast-Titel einst bot, erneut erschaffen.

Und so hält man sich in Sachen Gameplay auch ganz nah an Roommania #203. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Gottes, der unsichtbare Bälle in den Lebensraum des Protagonisten wirft. Weil das Spiel nun für PlayStation 4 erscheint, verspricht man eine viel bessere Physik für die Bälle. Auch Serani Poji, das fiktive Idol aus dem Original, soll wieder mit dabei sein.

Einen ersten Teaser-Trailer seht ihr nachfolgend:

via Gematsu