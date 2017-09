Fire Emblem Warriors: Video bietet Charakter-Übersicht

Es dauert noch knapp zwei Monate, bis Fire Emblem Warriors hierzulande für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS erscheint. In Japan kommt man bereits Ende September in den Genuss der Massenschlacht, in welcher größtenteils Charaktere aus Fire Emblem: Awakening und Fire Emblem: Fates vorkommen werden.

In einem neuen „Heroes Introduction #1“-Trailer zeigt uns Koei Tecmo, die den Titel gemeinsam mit Nintendo und Intelligent Systems entwickeln, die Charaktere aus Fire Emblem: Awakening. Dazu zählen der Hauptcharakter Robin in zweifacher Ausführung, Chrom, Frederik, Lissa, Cordelia und natürlich Lucina. Es handelt sich quasi um die Kerngruppe der „Hirten“, wie sie sich in ihrem eigenen Spiel nannten.

Bei uns erscheint Fire Emblem Warriors am 20. Oktober 2017 und ist weiterhin in der Collector’s Edition für Nintendo Switch auf Amazon vorbestellbar.

via YouTube