Dragon Quest XI: Video-Ersteindruck von SpeckObst

Dragon Quest XI ist in Japan bereits seit Ende Juli in den Händlerregalen erhältlich. Wir müssen uns im Westen allerdings noch bis 2018 gedulden, wobei ein fester Termin für die Veröffentlichung weiterhin aussteht. Also warum nicht die Situation nutzen und sich einmal die japanische Fassung etwas genauer ansehen?

Genau genommen habe ich mir die audiovisuell eindrucksvolle PS4-Fassung – es gibt auch eine Nintendo-3DS-Version – importiert und knapp 20 Stunden in das neue Abenteuer der sehr traditionellen JRPG-Reihe gesteckt. Meine ausführlichen Ersteindrücke erfahrt im Video. Viel Spaß!