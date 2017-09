Double Dragon IV: Neuer Trailer für Nintendo Switch

Arc System Works hat einen Trailer der Nintendo-Switch-Version von Double Dragon IV veröffentlicht. Der Titel, der Ende Januar für PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht wurde, erschien am 7. September in Europa, Nordamerika und Japan für Nintendo Switch.

Die Spiele-Reihe nahm ihren Anfang in den Spielhallen. Später schaffte sie den Sprung auf die Konsolen von Nintendo und Sega. Der neu angekündigte Teil wird in 8-Bit-Grafik gehalten und wird ein Beat ‚em up im Sidescrolling-Format. Die Geschichte setzt nach der Zerstörung der Schattenkrieger in Double Dragon II an.

Die Version für Nintendo Switch lässt sich über die Modi Handheld, Tabletop und Fernseher spielen.

via Gematsu