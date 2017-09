Die Neuerungen aus Pokémon Tekken DX im Video

By

In einem neuen Video stellt euch Nintendo die Neuerungen von Pokémon Tekken DX vor. Neben dem neuen Kämpfer Silvarro treten vier Charaktere aus der Arcade-Version bei, aber es wird auch ein neues Support-Team hinzugefügt. An neuen Funktionen mangelt es auch nicht, denn man kann nun Gruppen und Turniere für Online-Kämpfe erstellen und mit einer Replay-Funktion eigene und die Kämpfe von anderen ansehen und daraus lernen. Zu guter Letzt folgt ein neuer Kampfmodus, in dem man drei Kämpfer wählt und dann versucht, das gegnerische Dreier-Team auszuschalten.

Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September 2017 für Nintendo Switch.