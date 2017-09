Der Launchtrailer zu Monster Hunter Stories

Seit dem 8. September könnt ihr mit eurem Nintendo 3DS auf Monsterjagd gehen und die Serie Monster Hunter aus einem anderen Blickwinkel erleben. Mit Monster Hunter Stories hat Capcom ein klassisches Rollenspiel aus dem beliebten Universum erschaffen.

Das Spiel grenzt sich optisch und spielerisch stark von seiner Hauptreihe ab. Während es in den Hauptspielen vor allem darum geht, Monster zu jagen, zu erlegen und aus ihren Materialien neue Ausrüstung und Gegenstände herzustellen, seid ihr dieses Mal ein sogenannter „Rider“, welcher die Bestien zähmen kann, sie trainiert und großzieht. Kämpfe kommen in dem Ableger aber auch nicht zu kurz: Rundenbasierte Gefechte gegen andere Monster stehen an der Tagesordnung, bei denen ihr zeigen könnt, was euer Begleiter alles drauf hat.

Falls ihr euch für den Kauf noch nicht entschieden habt, dann werft einen Blick auf das folgende Video. Falls doch, könnt ihr euch Monster Hunter Stories bei Amazon bestellen.