Der erste Trailer zu Gotouchi Tetsudou für Switch

Bandai Namco hat den ersten Trailer für Gotouchi Tetsudou for Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel soll in Japan noch in diesem Winter erscheinen. Zuvor ist bereits Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Kyara to Nihon Zenkoku no Tabi für Nintendo 3DS und für Nintendo Wii U erschienen.

Es handelt sich um ein Brettspiel, welches eine besondere Aufgabe an die Spieler verteilt. Das Ziel besteht darin, der beste Produzent im Land für Maskottchen zu werden. Um diese Aufgabe zu meistern, reist man mit verschiedenen Maskottchen durch die Spielwelt und baut dabei eine Fangemeinde auf. Die Version für Nintendo Switch bietet einige Neuerungen an wie das Maskottchen „Angel Ojapon“, das sich aus Ojapon entwickelt und eine unterstützende Funktion ausübt. Dazu gibt es weitere Events und Minispiele, die man aus den vorherigen Spielen noch nicht kennt.

Die Figuren Ojapon, Angel Ojapon, Gotouchi Oneesan und Gotouchi Tetsuo werden vertont, wobei Ojapon und Angel Ojapon von Masako Nozawa gesprochen werden. Die offizielle Webseite ist bereits im Internet zu finden.

via Gematsu