Coven and Labyrinth of Refrain: Video zeigt die Klassen

Das neue Video der PlayStation-4-Version von Coven and Labyrinth of Refrain bietet euch eine Übersicht der verschiedenen Klassen, die in diesem Dungeon Crawler als „Facets“ bezeichnet werden. Die PlayStation-4-Version ist ein vollständiger Port der PS-Vita-Version, einzig die Anzahl der „Facet Visuals“ – die Klassen des Spiels – wurde gesteigert. Die Anzahl der Klassen, aus denen man anfangs wählen kann, wurde auf drei erhöht.

Coven and Labyrinth of Refrain erscheint in Japan am 28. September für PlayStation 4. Eine Version für PlayStation Vita ist bereits seit Juni 2016 erhältlich.

via Gematsu