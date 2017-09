Ankündigung von The Dead Heat Breakers für 3DS

Während der japanischen Nintendo Direct hat Nintendo den Titel The Dead Heat Breakers für Nintendo 3DS angekündigt. Im Frühling 2018 soll das Videospiel in Japan erscheinen. The Dead Heat Breakers gehört zum Gerne Tower Defense. Ihr kontrolliert das Gürteltier Dillon aus Dillon’s Rolling Western. Die feindliche Macht setzt sich aus Aliens zusammen. Dazu gestaltet ihr einen Mii, der Dillon in der Schlacht unterstützt.

Der Action-Anteil wird aus der dritten Person gezeigt, die Rennabschnitte seht ihr aus einer Rückansicht.

via Gematsu