Yakuza-Präsentation am Samstag wird live gestreamt

In dieser Woche erscheint endlich Yakuza Kiwami in Europa – doch in Japan wartet man seit Yakuza 6 auf eine angekündigte Fortsetzung der Serie. Am 26. August wird es endlich so weit sein. Sega wird dann im Rahmen der Yakuza Studio New Titles Presentation „mehrere Titel“ des Yakuza Studios ankündigen, darunter auch „etwas, das man erwarten“ darf. Und damit kann wohl nur ein neues Yakuza-Spiel gemeint sein.

Die Veranstaltung um 19:00 Uhr japanischer Zeit (12 Uhr deutscher Zeit) wird Sega live übertragen, wie man nun bekanntgab. Livestreams sollen bei Youtube, Fresh und Niconico ausgestrahlt werden.

via Gematsu