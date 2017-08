Warum Dragon Quest XI auf Sprachausgabe verzichtet

Im Rahmen eines Interviews mit der Famitsu zu Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age haben sich Yosuke Saito, Game-Designer Yuji Horii und Director Takeshi Uchikawa über die Entscheidung geäußert, erneut auf Sprachausgabe zu verzichten. Die Entscheidung hat man sich offenbar nicht einfach gemacht.

Innerhalb des Entwicklerteams entbrannte eine große Debatte um dieses Thema und spaltete das Team in zwei Lager. Schlussendlich wurde jedoch entschieden, den traditionellen Stil von Dragon Quest zu erhalten und auf Sprachausgabe zu verzichten. Denn obwohl Dragon Quest VIII für PlayStation 2 im Westen mit Sprachausgabe veröffentlicht wurde, fehlte sie in der japanischen Fassung. Erst im Zuge der Neuveröffentlichung auf Nintendo 3DS wurde sie auch in Japan nachgereicht. Stumme Protagonisten und eine nicht sprechende Besetzung sind in Japan normal, doch scheinbar hatte Square Enix Probleme mit der Entscheidung entweder einen modernen Ansatz zu verfolgen oder an den Traditionen festzuhalten.

Mit Sprachausgabe hätte es natürlich deutlich länger gedauert, alle Stimmen aufzunehmen und das Skript hätte eher fertig werden müssen. Somit wären nachträgliche Änderungen an der Geschichte schwieriger geworden. Serienschöpfer Yuji Horii wollte sich diese Freiheiten jedoch nicht nehmen lassen. Vor diesem Hintergrund wurde also auf Sprachausgabe verzichtet und Horii hat tatsächlich noch bis kurz vor Ende der Entwicklung einige Feinheiten an der Geschichte geändert.

Im Interview sprach der Designer auch über die Darstellung von Emotionen beim Protagonisten. Da in seinen Augen der Protagonist im Prinzip der Spieler selbst ist, gab Horii die Anweisung, möglichst zu vermeiden, dass der Held Gefühle wie „Wut“ offensichtlich zeigt. Sollte er verärgert sein, solle man dies stattdessen an seiner Körpersprache oder seinen Augenbewegungen erkennen.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, erscheint im kommenden Jahr in Europa und Nordamerika. Für welche Plattformen wurde nicht offiziell bekanntgegeben, wenngleich eine Veröffentlichung für PlayStation 4 nahezu sicher ist. In Japan erschien Dragon Quest XI für PlayStation 4 und Nintendo 3DS. Eine Version für Nintendo Switch soll später folgen.

via Siliconera