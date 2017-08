VR-Demo-Videos zu Song of Memories veröffentlicht

Pure Wish hat drei Videos zu Song of Memories veröffentlicht, die eine Virtual-Reality-Demo zeigen. Die Filme dienen allerdings lediglich dazu, diese Technologie für kommende Abenteuer zu testen, die der Publisher in Zukunft in Angriff nehmen will.

Pure Wish hat sich nicht dazu geäußert, ob Song of Memories selbst jemals einen VR-Ableger bekommen soll. Das Spiel ist in Japan bereits für PlayStation 4 erhältlich und erscheint im Herbst auch im Westen. Es sind auch Versionen für PCs und Nintendo Switch geplant.

Die Handlung beschäftigt sich mit einem geheimnisvollen Virus, der nur Frauen befällt. Die Infizierten beginnen in dieser Welt eine Invasion, die sich „neue Rasse der Menschen“ nennt. Im Vordergrund steht der Protagonist und drei Heldinnen, die einen Verdacht über die Natur des Virus hegen. Neben einem Abschnitt, der sich wie ein Abenteuer spielt, bietet der Entwickler den Spielern auch Elemente aus einem Rollenspiel.

via Gematsu