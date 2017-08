Vorstellung von Ji-Hyeon Seol aus White Day

Das dritte Video aus der Serie, mit der Arc System Works die Charaktere aus dem koreanischen Horrorspiel White Day: A Labyrinth Named School vorstellt, präsentiert euch heute Ji-Hyeon Seol, auch als Hikari Tominaga bekannt. Sie wird in Japan von Ai Kakuma gesprochen.

Für gewöhnlich ist das Mädchen schüchtern. Um dem Protagonisten Hee-Min zu helfen, besiegt ihre Neugierde ihre Ängstlichkeit. Auch sie möchte mehr über die Geheimnisse erfahren, die in der Yeondu High School in der Nacht lauern. Weiterhin will sie den Grund kennen, wieso sie in dieser Nacht an diesen Ort gelockt wurde.

Am 25. August erscheint White Day hierzulande, dann für PS4 auch im Handel. Die Version für PCs erscheint weltweit am 22. August via Steam.

