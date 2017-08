Trails of Cold Steel III: Lechter, Rufus und Claire

Auch heute stellt uns Falcom weitere Figuren aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III vor, die innerhalb der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Wie immer warnen wir vor Spoilern, welche die bisherigen Teile der Serie betreffen. Sofern ihr nicht mit der Reihe vertraut seid, solltet ihr diesen Artikel nicht lesen.

Giliath Osborne (gesprochen von Jouji Nakata)

Alter: 54

Ein Repräsentant der kaiserlichen Regierung mit einem militärischen Hintergrund, der in ganz Zemuria unter dem Namen „Blood and Iron Chancellor“ bekannt ist. Er hat die Modernisierung des Reiches in jedem Aspekt beworben, dazu hat er große Erfolge im Bereich der Erweiterung des Schienenverkehrs gemacht. Weiterhin sorgte er für die Annektion von benachbarten Regionen, die in Provinzen verwandelt wurden.

Seine Philosophie heißt „Reformist Faction“, die unter den gewöhnlichen Bürgern eine begeisterte Unterstützung findet. Die Fraktion der Adeligen beobachtet seine Tätigkeiten mit Feindseligkeit, was an einem Punkt zur Instabilität des Landes führt. Während einer öffentlichen Veranstaltung wird Osborne von einem Attentäter angeschossen. Da er zunächst als tot gilt, übernehmen die Adeligen das Reich und stürzen es in einen Bürgerkrieg.

In der finalen Phase der Auseinandersetzung taucht Osborne wieder auf, der das bestehende Chaos zu seinem Vorteil nutzt. Er übernimmt den „Phantasmal Blaze Plan“ der geheimen Einheit Ouroboros und enthüllt am Ende in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II die schockierende Tatsache über seine Vaterschaft, die ihn mit einer Hauptfigur in Verbindung bringt.

Lechter Arundel (gesprochen von Masakazu Morita)

Alter: 24

Der Anführer der Einheit „Erebonia Imperial Intelligence Service“ und ein diplomatischer Sekretär. Dazu gehört er zur Gruppe „Ironbloods“, die von Osborne gegründet wurde. Auf den ersten Blick scheint Lechter ein verantwortungsloser und sorgenfreier junger Mann zu sein, doch seinen Spitznamen „Scarecrow“ trägt er nicht ohne Grund. Seine Gespräche und Tätigkeiten, die inoffiziell im Geheimen ablaufen, waren bisher immer sehr erfolgreich.

Während des Krieges versteckte er sich in Crossbell. Nun befindet er sich wieder im Reich und übermittelt an Rean und seine Freunde Befehle, die von der kaiserlichen Regierung stammen.