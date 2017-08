Trails of Cold Steel III: Hörprobe aus der Limited Edition

Die Erstauflage der limitierten Kiseki-Edition zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III enthält als Extra einen Mini-Soundtack, zu dem Falcom in Form eines Videos eine Hörprobe veröffentlicht hat. Zu den Songs, die sich auf der CD befinden, gehören:

1. „Yukitsuku Saki“

2. „Kengeki Dotou“

3. „Hikari Sasu Sora no Shita de“

4. „Cheap Trap“

5. „Solid as the Rock of Juno“

6. „Ano Hi no Yakusoku“ In Japan wird das Rollenspiel am 28. September für PlayStation 4 erscheinen. via Gematsu