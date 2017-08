The Nonary Games und ZTD physisch in Europa für PS4

Rising Star Games wird die physischen Versionen der Spiele The Nonary Games und Zero Time Dilemma in Europa für PlayStation 4 vertreiben. The Nonary Games (besteht aus den beiden Spielen Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Zero Escape: Virtue’s Last Reward) erscheint am 8. September und Zero Time Dilemma am 22. September.

Zero Escape: Virtue’s Last Reward:

Zero Escape: Virtue’s Last Reward ist ein Sequel zu 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und spielt sich ähnlich dramatisch wie sein Vorgänger. In Zero Escape: Virtue’s Last Reward ist man ein Teilnehmer am Ambidex-Spiel: Ein Spiel auf Leben und Tod. Um aus dieser lebensgefährlichen Situation zu entkommen, muss man sich mit anderen Charakteren verbünden oder auch diese hintergehen, um sein eigenes Leben zu retten.

Zero Time Dilemma:

Prolog: 31. Dezember 2028, Nevada: Es sind sechs Tage seit dem Beginn der Kohabitation in der Versuchseinrichtung Dcom vergangen. An diesem Tag erwachten die neuen Männer und Frauen, die sich in Gefangenschaft befinden. An meinem linken Handgelenk befindet sich ein schwarzes Armband, welches ich zuvor noch nie gesehen habe. Dann taucht eine maskierte Person auf und verkündet den Start des Entscheidungsspiels. „Das Überleben von euch allen sowie der menschlichen Rasse hängt von diesem Spiel ab.“ Anschließend wurden wir in einen unterirdischen Bunker gebracht und wurden auf drei Bereiche verteilt: C, Q und D. Welches Team wird überleben? Die Zukunft der gesamten Menschheit ruht auf ihren Entscheidungen.

In diesem Videospiel, welches aus einer Mischung aus Abenteuer und Fluchtspiel besteht, sind neun Leute in einer geheimnisvollen Einrichtung gefangen. Hinter dieser Festnahme steckt die Figur „Zero“, die die Menschen zwingt, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen.

Der unterirdische Bunker ist der Schauplatz der Handlung. Das Gebäude besteht aus drei Bereichen und einem zentralen Fahrstuhl. In jedem Sektor befinden sich drei Leute, die gemeinsam eine Gruppe bilden. Der Fahrstuhl ist die notwendige Verbindung zur Erdoberfläche. Allerdings wird der Weg zum Aufzug von Türen (X Doors) versperrt, für deren Öffnung man ein Passwort benötigt. Insgesamt müssen die Leute sechs Codes finden. Jedoch muss für jedes Passwort ein Mitglied sterben.

Wirst du deine Kameraden opfern, um an die Oberfläche zu gelangen oder suchst du nach einer anderen Lösung? Die Entscheidung liegt in deiner Hand.

