The King of Fighters XIV erhält neue Special Edition

Wie Deep Silver und SNK bekanntgeben, ist ab sofort die The King of Fighters XIV Special Anniversary Edition für PlayStation 4 erhältlich. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine „Game of the Year“-Edition mit allen bisherigen Inhalten, allerdings erscheint sie nur digital für PlayStation 4 und kostet 54,99 Euro. Eine Liste aller Inhalte neben dem Hauptspiel findet ihr in der Tabelle unten.

The King of Fighters XIV verfeinert das beliebte Kampfsystem der King-of-Fighters-Serie und bringt das Gameplay damit auf ein neues Niveau. Das traditionelle 3-gegen-3-Kampfsystem kehrt mit 19 zusätzlichen spielbaren Kämpfern zurück, sodass Spieler nun aus insgesamt 50 verschiedenen Charakteren auswählen können. Bis zu sechs Freunde können online in Gruppenkämpfen gegeneinander antreten. Im Ring können die neuen EX-Special-Moves, im verbesserten MAX-Modus und Super-Special-Moves, durch das Benutzen des Climax-Cancel kombiniert werden, um verheerende Kombinationen zu entfachen. Das neue Rush-Feature ermöglicht es auch Anfängern, auf einfachem Wege Kombinationen auszuführen und macht The King of Fighters XIV somit zum zugänglichsten Titel der Serie. Zusätzlich wird die Handlung der Reihe im Einzelspieler-Storymodus mit einer neuen Geschichte fortgeführt.