Sony mit Pressekonferenz zur Paris Games Week 2017

Sony wird in diesem Jahr wieder eine Pressekonferenz im Rahmen der Paris Games Week 2017 abhalten. Im letzten Jahr ließ man die Messe aus, doch schon 2015 gab es eine Pressekonferenz mit überraschend viel Material, darunter Ankündigungen zu Detroit: Become Human, Matterfall, Tekken 7 und Until Dawn: Rush of Blood. Außerdem hatte man neues Gameplay zu Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2, Bloodborne: The Old Hunters, WiLD (Bild oben) und Dreams im Gepäck.

Die Pressekonferenz findet in diesem Jahr am 30. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit statt.