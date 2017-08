Sonic Mania: Bremsung der PC-Version

By

Die PC-Version von Sonic Mania wird nicht, wie bisher geplant, am 15. August erscheinen. Die Veröffentlichung dieser Fassung wurde um einige Tage nach hinten verschoben. Als neuer Termin gilt der 29. August. Als Grund für die Verschiebung nannte Sega eine weitere Optimierung des Spiels für PCs.

Als Entschuldigung für diese kurzfristige Änderung erhalten die Vorbesteller das Original Sonic the Hedgehog als kostenlosen Bonus. Die Käufer der Collector’s Edition bekommen ihre Ware am 15. August und der beiliegende Code erlaubt ebenfalls den Download von Sonic the Hedgehog.

Für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One gilt der 15. August weiterhin als Datum für die Veröffentlichung. Das Spiel ist eine Hommage an den zeitlosen Look der klassischen Sonic-Spiele. Als Sonic, Tails oder Knuckles geht es durch komplett neue Stages oder „behutsam erweiterte, klassische Zonen“.

via Gematsu