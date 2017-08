Sonic Forces: Neues Gameplay zeigt Tag-Modus

Während viele Spieler auf der Welt momentan viel Spaß an dem 2D-Abentuer Sonic Mania haben, steht bereits das nächste Spiel des blauen Igels in den Startlöchern. Ab dem 9. November in Japan und später auch im Rest der Welt erscheint Sonic Forces für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs und schafft ein actiongeladenes Abenteuer mit dreidimensionalen Tiefen. Zudem ist Sonic dieses Mal nicht alleine, sondern bekommt einen Helden zur Seite gestellt, den man als Spieler selbst gestalten kann.

Im neusten Video von SEGA seht ihr, wie sich die beiden zu einem Team zusammenschließen, um sich gegenseitig zu helfen. Dabei nutzt der selbsterstellte Held eine Gefrierwaffe, um Gegner zu vernichten, damit Sonic und er weiterlaufen können. Im zweiten Video gibt es etwas für eure Ohren und zwar den Track vom Bösewicht Metal Sonic.

Wir haben Sonic Forces bei der Gamescom angespielt! Lest unsere Eindrücke hier.

via Gematsu