Sega kündigt Hokuto ga Gotoku für PS4 an

Sega hat am Wochenende Hokuto ga Gotoku angekündigt, ein Spiel basierend auf Fist of the North Star und Yakuza. Das Spiel soll im kommenden Jahr für PlayStation 4 in Japan erscheinen. In der Hauptrolle des Action-Adventures steckt Kenshiro, Protagonist der Reihe Fist of the North Star. Er wird von Kazuma Kiryus (Yakuza) Synchronsprecher Takaya Kuroda synchronisiert.

Hokuto ga Gotoku soll eine komplett neue Story bieten, die in Eden spielt, einem Unterhaltungs-Distrikt. Die Spieler sollen zahlreiche Erlebnisse und Erkundungen mitmachen dürfen, auch einige Yakuza-Erinnerungen sollen dabei wach werden. Unten seht ihr den Ankündigungstrailer!

via Gematsu