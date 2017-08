Sammlereditionen zu Ni no Kuni II angekündigt

Bandai Namco hat heute etliche verschiedene Editionen zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs vorgestellt. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Editionen, die Bandai Namco für Europa angekündigt hat. Neben der Standardversion wird es hierzulande auch noch eine Prince’s Edition, eine Digital Prince’s Edition und eine King’s Edition geben. Auch ein Season-Pass wurde im Zuge dessen angekündigt.

PlayStation 4:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel & Postkarten – 69,99 Euro

PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel, Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Spieler entdecken die Geheimnisse des Spieldesigns und bekommen Einblick in die Entwicklung und die Entstehungsgeschichte von Ni no Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc in einem Steelbook sowie Season-Pass – 94,99 Euro

DIGITALE PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season-Pass – 89,99 Euro

KING’S EDITION: Das komplette Spiel, Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Die Entstehungsgeschichte von Ni no Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc, der Ni no Kuni II Soundtrack: eine Schallplatte mit Joe Hisaishi, der das Titellied komponiert hat, eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, welche das Titellied spielt, ein exklusives 148-seitiges Artbook The Art of Ni no Kuni II mit von Momose-san und LEVEL-5 erstellten Konzeptarts, ein exklusives Steelbook sowie der Season-Pass – 149,99 Euro

Windows PC:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel – nur als digitaler Download – 59,99 Euro

PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season-Pass – nur als digitaler Download – 79,99 Euro

KING‘S EDITION: Das komplette Spiel, Schallplatte + eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, 148-seitiges Artbook, Steelbook und Season-Pass – 139,99 Euro

In Nordamerika wird es hingegen eine Day One Edition, eine Premium Edition, eine Digital Deluxe Edition und eine Collector’s Edition geben. Die Day One Edition enthält das Spiel und einen „Special Sword Set DLC“ mit verschiedenen DLC-Waffen. Die Premium Edition enthält zusätzlich ein Steelbook, ein 3D Papercraft Kit, einen weiteren DLC und eine Musik-Collection auf CD. Die Digital Deluxe Edition enthält neben dem Spiel den Season-Pass, die DLCs der Day One Edition und zusätzlich ein PS4-Theme und fünf PSN-Avatare.

Die Collector’s Edition, die 199,99 US-Dollar kostet, enthält:

Alle Inhalte der Premium Edition

Ni no Kuni II Visual Arts Book

Chibi Mechanical Rotating Diorama

Lofty-Plüschtier

3D Papercraft Kit und Display Case

Season-Pass

Da kommt also durchaus einiges zusammen. Nachfolgend die Beauty-Shots der Europa-Editionen: