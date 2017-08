Planet der Affen: Last Frontier für Konsolen und PCs

Planet der Affen ist ein echter Klassiker – der nun in Form eines Videospiels um ein neues Kapitel erweitert wird. The Imaginarium Studios haben zusammen mit FoxNext Games das Videospiel Planet der Affen: Last Frontier für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Zusätzlich zum Ankündigungstrailer findet ihr unten auch sechs Minuten erstes Gameplay-Material des Abenteuerspiels. Spielerisch handelt es sich offenbar um einen „interaktiven Film“ mit vielen Entscheidungen.

Planet der Affen: Last Frontier ist ein Abenteuerspiel rund um Eroberung, Verrat und Überleben – mit mehreren möglichen Enden. Wenn sich die Schicksale eines Affenstamms und einer Bande von menschlichen Überlebenden verflechten, dann kollidieren zwei Welten, deren Existenz nur in der Balance möglich ist. Zwischen Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes angesiedelt, begibt sich der Spieler in Planet der Affen: Last Frontier in eine reiche, filmische Erfahrung, in der jede Entscheidung das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen Frieden und Krieg beeinflusst. Spieler erhalten die Möglichkeit, beide Seiten des stetig wachsenden Konflikts zu spielen und ein tiefes Verständnis der Motivationen, Hoffnungen und Ängste von Menschen und Affen zu gewinnen.