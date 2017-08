Nindies: Neue Indies für Nintendo Switch im Trailer

By

Nintendo hat einen neuen „Nindies“-Trailer veröffentlicht, der euch aufzeigt, welche Indie-Games für Nintendo Switch ab September und bis Anfang 2018 erhältlich sein werden. Neben SteamWorld Dig 2 warten unter anderem Monster Boy and the Cursed Kingdom, Nine Parchments, Hollow Knight und Shu auf euch.

Auch Yoku’s Island Express stellt euch Nintendo im Video vor, den Mix aus Open-World und Pinball-RPG. Ebenso wie das Remake Rogue Trooper Redux, das kürzlich erst für Nintendo Switch angekündigt wurde. Tiny Metal befindet sich ebenfalls in der Liste. Das SRPG aus Japan soll eine Hommage an Advance Wars sein. Owlboy erwartet euch darüber hinaus ebenso wie Battle Chasers: Nightwar vom Darksiders-Macher Joe Madureira.