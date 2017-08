Nights of Azure 2: Details zum Stufenaufstieg und Kampf

Mit einem neuen Trailer enthüllt euch Koei Tecmo Details zum Stufenaufstieg und vielfältige Möglichkeiten der Kampfgruppen. Doch bevor es ins Detail geht, erklärt man euch zunächst noch einmal die Grundlagen des Kampfsystems, in dem ihr gemeinsam mit einem NPC und bis zu zwei sogenannten Servans an einer Seite kämpft:

In Nights of Azure 2: Bride of the New Moon treffen Spieler auf einzigartig heimtückische Unholde und müssen sich dabei auf die Bindung zu ihren Begleitern verlassen, um gemeinsam siegreich zu sein. Diese Kampfgruppen bestehen aus der Protagonistin Aluche, einem ausgewählten NPC-Mitstreiter und bis zu zwei Servans – Unholde auf der Seite der Spieler. Jedes Mitglied dieser Kampfgruppe bringt eine einzigartige Auswahl von Fähigkeiten, Kampfstilen und Waffen mit. Als Krönung einer Kampfgruppe gilt der Lily Burst – eine außergewöhnliche Fähigkeit von Aluche, die ihre humanoiden Begleiter zu einem verheerenden Schlag vereint. Doch auch die Servans sind im Kampf nützlich, da ihre Fähigkeiten – die Servan Actions – in der Hitze des Gefechts ausschlaggebend sein können. Die Tricker-Servans können den Vorteil in der Schlacht erlangen, indem sie ihre elementaren Fähigkeiten einsetzen um die Feinde mit kritischen Status-Effekten belegen. Einer dieser Tricker ist der mächtige Kampfhund Scharf, der elektrisierte Sphären auf dem Schlachtfeld erzeugt und Feinde damit nicht nur lähmt, sondern ihnen auch dauerhaften Schaden zufügt. Tricker können durch den Stufenaufstieg nicht nur ihre Form verändern, sondern durch Reinkarnation noch mächtiger werden, neue Angriffsarten und stärkere Fähigkeiten freischalten.

Die Spieler werden schnell feststellen, dass Aluche durch den Lebenssaft der niedergestreckten Unholde nicht nur zu neuen Kräften kommt, sondern auch neue Fähigkeiten erlernen kann. Diese können perfekt auf den bevorzugten Spielstil angepasst werden. Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erscheint am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch und PlayStation 4 im europäischen Handel.