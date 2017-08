Ni no Kuni II: Limited Editions sind jetzt vorbestellbar

Die kürzlich angekündigten Sondereditionen zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs sind ab sofort bei Amazon vorbestellbar! Sichert euch euer Exemplar.

Die Prince’s Edition enthält das Spiel, eine exklusive „Making of“-Blu-ray Disc in einem Steelbook sowie den Season-Pass. Die King’s Edition enthält zusätzlich eine Schallplatte von Joe Hisaishi, der das Titellied komponiert hat, eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“-Diorama-Spieluhr, welche das Titellied spielt, ein exklusives 148-seitiges Artbook The Art of Ni no Kuni II mit von Momose-san und LEVEL-5 erstellten Konzeptarts sowie den Season-Pass.