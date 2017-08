Neues Gameplay-Video zu Dragon Ball FighterZ

By

Bandai Namco hat einen weiteren offiziellen Gameplay-Trailer zu Dragon Ball FighterZ veröffentlicht. Diesmal zeigt man euch erstmals die beiden neuen Charaktere Super Saiyan Blue Goku und Super Saiyan Blue Vegeta in offizieller Aktion. Super Saiyan Blue Goku kann „10x God Kamehameha“ nutzen. Super Saiyan Blue Vegeta steht „Final Flash Attack“ zur Verfügung.

Die beiden ergänzen neben Android 18 und 16 das bisher bekannte Charakter-Roster um Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Frieza, Majin Buu, Trunks, Krillin und Piccolo. Dragon Ball FighterZ erscheint Anfang 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PCs via Steam im Westen. Eine Closed Beta wird in Kürze stattfinden. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen.

via Gematsu