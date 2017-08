Neuer Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

Zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond gibt es einen neuen Trailer, der die kürzlich angekündigte Zwielichtform von Wolwerock, wie sie in den neuesten Ablegern der Serie erscheinen soll, ausführlicher vorstellt. In dieser Form ist das Pokémon, wie in seiner Tagform, auf allen Vieren unterwegs, trägt Steine um den Hals und ist seinem Trainer loyal. Es gibt aber auch Parallelen zur Nachtform wie die Mähne auf seinem Kopf und die rot glühenden Augen, die Wolwerock während des Angriffes bekommt.

Kleine Dinge bringen die Zwielichtform von Wolwerock nicht aus der Ruhe. Gleichzeitig legt das Pokémon einen ausgeprägten Kampfgeist an den Tag und bevorzugt den Nahkampf. Was das Repertoire von Angriffen angeht, gibt es wieder einige Ähnlichkeiten zu den Tag- und Nachtformen: Wolwerock lernt Turbofelsen und Konter. Individuell hat die Zwielichtform eine Fähigkeit namens Krallenwucht. Dabei wird die Kraft von Nahkampfattacken erhöht.

Nur spezielle Wuffels verwandeln sich letztendlich in ein Zwielicht-Wolwerock und diese können nicht im Verlauf des normalen Spiels gefangen werden. Nur im Rahmen eines „Early-Purchase-Bonus“ von Pokémon Ultrasonne und Ultramond kann man sich dieses besondere Kampfmonster ins Team holen. Die Aktion startet ab dem Tag, an dem die neuen Ableger erscheinen, ab dem 17. November 2017, und endet am 10. Januar 2018. In diesem Zeitraum kann man sich das besagte Wuffels holen.

via Gematsu