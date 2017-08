Neuer Trailer zeigt knappe Bikinis für Nights of Azure 2

Gust hat einen neuen Trailer zu Nights of Azure 2: Bride of the New Moon veröffentlicht, der die Charaktere in knapper Badebekleidung zeigt. Ob die Kostüme bereits zur Verfügung stehen oder als DLC erscheinen, ist nicht klar. Das Spiel wird am 31. August in Japan für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Am 24. Oktober erscheint der Titel dann in Nordamerika und drei Tage später in Europa. Im Westen erscheint Nights of Azure 2 für PlayStation 4, Nintendo Switch, und PCs.

In Nights of Azure 2: Bride of the New Moon opfert sich die junge Priesterin Liliana als Braut der Zeit, um der Bedrohung durch die böse Mondkönigin Herr zu werden. Dies bringt ihre beiden besten Freundinnen – Aluche und Ruenheid – in einen Gewissenskonflikt, der für Aluche, nach einem heimtückischen Angriff durch einen mysteriösen Dämon, zum tödlichen Verhängnis wird.

Einige Zeit verstreicht, bis Aluche als Halbdämonin aufersteht und fortan im inneren Konflikt mit ihren neuen dämonischen Fähigkeiten steht. Schon bald stellt sie fest, dass ihre Heimatstadt Eurulm in Trümmern liegt und Ruenheid von einem Schwarm tückischer Kreaturen bedroht ist. Durch die Hoffnung auf ein Ende des Krieges vereint, müssen Ruenheid und Aluche ihre Differenzen beiseite legen, gemeinsam Liliana retten und die Mondkönigin besiegen.

via Gematsu