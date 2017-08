Neue Details und Bilder zu City Shrouded in Shadow

By

Mit neuen Screenshots stellt euch Bandai Namco einige der Giant Shadows vor, auf die ihr in City Shrouded in Shadow gezwungenermaßen trefft. Ihr seht die zuletzt enthüllten Monster Mothra, Batra, Ultraman, Tiga, Kyrieloid II, Gyaos und Fifth Angel. Die Monster kämpfen dabei ständig auch gegeneinander – einige wollen die Stadt beschützen, andere sie angreifen.

Die Protagonisten des Spiels sind ganz normale Menschen ohne Superkräfte. Ihnen bleibt also im Prinzip nur die Flucht. Genau das ist auch das Ziel des Spiels. In jedem Level seht ihr euch den riesigen Shadows gegenüber, die – unschwer zu erkennen – auf verschiedenen Lizenzen basieren.

Zu den Spielkommandos gehören Walk, Run, Crawl aber auch Dash, Emergency Evade und Tackle. Die letzten drei konsumieren dabei auch Ausdauer, die euch natürlich nicht unendlich zur Verfügung steht. Den Tackle braucht ihr nicht etwa um Monster anzugreifen, sondern beispielsweise um Türen einzuschlagen. Außerdem werdet ihr immer wieder vor Entscheidungen stehen, beispielsweise ob ihr anderen Menschen helft oder nicht.

City Shrouded in Shadow entsteht bei Granzella und wird am 19. Oktober 2017 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Unten seht ihr neben Screenshots auch einen neuen japanischen TV-Spot!