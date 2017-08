Musik für Life is Strage: Before the Storm von Daughter

Square Enix hat ein weiteres Video zu Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht. Im Video gibt man Einblicke in die Entstehung der Musik für das neue Prequel. Diese stammt von der populären britischen Indie-Folkband Daughter. Schon Life is Strange fand für seine Musikauswahl viel Anerkennung, das Prequel will dem in Nichts nachstehen.

Der Original-Soundtrack mit dem Titel „Music From Before The Storm“ wird am 1. September 2017 von Glassnote Records/4AD veröffentlicht. Das Spiel enthält alle Tracks von „Music from Before the Storm“ sowie zusätzliche, lizenzierte Tracks aus dem Repertoire von Daughter. Der erste Track des Albums mit dem Titel „Burn It Down“ kann hier angehört werden.

Die erste von drei Episoden von Before the Storm trägt den Titel „Awake“ und wird am 31. August 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PCs erscheinen. Das Prequel spielt drei Jahre vor den Ereignissen in Life is Strange. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen, 16-jährigen Chloe Price, die eine unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber schließt, einem hübschen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg vorherbestimmt ist.