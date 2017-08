Little Witch Academia erscheint nur digital im Westen

By

Bandai Namco hat ein Video sowie mehrere Bilder zu Little Witch Academia: Chamber of Time geteilt und dabei bestätigt, dass die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika nur digital erfolgen wird. Zur Ankündigung ließ Bandai Namco noch offen, ob die PS4-Version physisch erscheinen wird.

Nach der Abschlussprüfung wollen die Schüler in ihre wohlverdienten Sommerferien aufbrechen. Allerdings findet Akko in der Bibliothek einen geheimen Durchgang zur Kammer von Horologium tief im Schulkeller. Dort befindet sich eine Uhr, die mittels verbotener Magie die Zeit manipulieren kann – eines der sieben Wunder der Zauberschule Luna Nova. Akko und ihre Freunde sind fortan in einer Zeitschleife gefangen und erleben denselben Tag immer und immer wieder… Werden sie aus diesem Zeitparadoxon ausbrechen und alle Mysterien der Luna Nova lösen können?

Die Aufnahme zeigt euch weitere Eindrücke aus der Spielmechanik. Zudem seht ihr die Figuren Constanze Amalie, Sucy Manbavaran, Lotte Yanson, Amanda O’Neill und Jasminka Antonenko, die zu den spielbaren Charakteren gehören. In Japan erscheint das Videospiel am 30. November. Im Westen soll der Titel Anfang 2018 für PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht werden.

via Gematsu