Last Day of June ist ab sofort erhältlich

Mit Last Day of June ist am heutigen letzten Tage des Augusts ein neuer Indie-Titel erhältlich, der in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Spiel von Entwickler Ovosonico hat schon vorab einige Indie-Preise abgeräumt und erscheint heute für PCs und PlayStation 4. The Last Day of June kostet 19,99 Euro, ist ausschließlich digital erhältlich, aber bietet sogar deutsche Untertitel.

„Dieses Spiel ist ein sehr persönliches Projekt, das sich mit universellen Themen wie Leben und Liebe befasst, aber auch mit den Widersprüchen von Verlust und der Art, wie wir die damit einhergehenden Emotionen verarbeiten“, erzählt Massimo Guarini, Gründer von Entwickler Ovosonico. „Mein Ziel war es, ein interaktives Erlebnis zu schaffen, mit dem sich jeder identifizieren kann, auch wenn er oder sie kein typischer Gamer ist. Ich denke, das haben wir mit Last Day of June erreicht.“