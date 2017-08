Konzeptkunst und Inspirationen zu The Legend of Zelda

Auf der Japan Expo in Paris fand die Präsentation „The Legend of Zelda Series Masterclass“ statt. Dabei waren unter anderem Eiji Aonuma, der Producer der Serie, und der Illustrator Yusuke Nakano zugegen. Auch der Art Director für The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Satoru Takizawa – nahm an der Präsentation teil.

Es wurden frühe Konzepte vorgestellt und von inspirativen Einflüssen gesprochen. Auch ältere Titel wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time und The Legend of Zelda: The Wind Waker waren Thema des Gesprächs. Weiterhin wurden auch neue Entwicklungsfortschritte aus dem DLC-Paket „Die Ballade der Recken“ gezeigt.

Die 50-minütige Präsentation hat Nintendo nun mit deutschen Untertiteln veröffentlicht:

via Nintendo