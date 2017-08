By

Seit ungefähr einem Monat können Fans die HD-Neuauflage von Final Fantasy XII: The Zodiac Age käuflich erwerben. In dem Spiel trefft ihr auf diverse Charaktere mit unterschiedlichen charakteristischen Eigenschaften, welche man ebenfalls äußerlich wahrnimmt. Auf der Anime Expo hat der ehemalige Art Director, Isamu Kamikokuryo, drei dieser Charaktere gezeichnet. Im folgenden Video seht ihr in einem Zeitraffer, wie er Fran, Ashe und Penelo zeichnet.

via Siliconera