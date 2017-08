Japanische Verkaufscharts: 7. August bis 13. August 2017

By

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 7. bis zum 13. August 2017 liegen vor. Dragon Quest XI lässt sich so schnell natürlich nicht von der Spitze vertreiben – auch nicht von Level-5s neuem Multi-Franchise The Snack World. Das landet mit etwa 97.000 verkauften Einheiten hinter der 3DS-Version von Dragon Quest XI.

Nintendo scheint den Lieferengpass von Nintendo Switch in Japan langsam in den Griff zu bekommen. Zwar hört man immer noch von Verkaufslotterien und langen Schlangen (Kotaku berichtet), aber eine Steigerung auf 87.000 verkaufte Geräte ohne Neuerscheinung in den Software-Charts kann sich sehen lassen.

01./01. [3DS] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) – 116.615 / 1.573.216 (-62%)

02./00. [3DS] The Snack World: TreJarers (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) – 97.534 / NEW

03./02. [PS4] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥8.980) – 91.147 / 1.242.260 (-55%)

04./03. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 87.983 / 915.628 (+19%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 17.262 / 632.894 (+25%)

06./00. [PS4] Hitman: The Complete First Season (Square Enix) (¥7.800) – 17.252 / NEW

07./04. [3DS] Great Phoenix Wright: Ace Attorney 2 (Capcom) {2017.08.03} – 10.770 / 80.618 (-85%)

08./00. [PS4] Mega Man Legacy Collection 2 (Capcom) {2017.08.10} (¥2.990) – 8.537 / NEW

09./10. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 7.866 / 197.284 (+44%)

10./05. [PS4] Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Sony) {2017.08.03} (¥4.900) – 7.263 / 37.647 (-76%)

11./07. [3DS] Layton’s Mystery Journey (Level 5) {2017.07.20} (¥4.444) – 7.131 / 115.188 (-44%)

12./09. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo) {2017.07.13} (¥4.980) – 6.863 / 114.750 (-19%)

13./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.642 / 560.764 (+25%)

14./12. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? (Nippon Columbia) – 6.246 / 40.354 (+20%)

15./14. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 5.380 / 218.378 (+25%)

16./16. [PS4] Gundam Versus (Bandai Namco) {2017.07.06} (¥8.200) – 4.873 / 157.958 (+23%)

17./13. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) – 4.865 / 3.309.571 (+13%)

18./17. [PSV] Minecraft: PS Vita Edition (Sony) {2015.03.19} (¥2.400) – 4.181 / 1.191.628 (+27%)

19./21. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 3.570 / 242.742

20./19. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) – 3.354 / 2.802.588 (+19%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 87.798 (61.933)

3DS – 45.730 (60.889)

PS4 – 42.462 (52.939)

PSV – 4.651 (4.773)

WIU – 132 (158)

PS3 – 95 (96)

XB1 – 75 (90)

