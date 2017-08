Square Enix hat drei neue Videos zu Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary veröffentlicht, die jeweils einen Charakter in den Vordergrund stellen. Zu sehen sind Golbez aus Final Fantasy IV, Gilgamesh aus Final Fantasy V sowie Maribel aus Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit. In Japan wird das Videospiel am 19. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu