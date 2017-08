GC17: Termin zu Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Bei der Gamescom hat Square Enix den konkreten Veröffentlichungstermin zu Monster of the Deep: Final Fantasy XV bekanntgegeben. Die VR-Erfahrung erscheint am 21. November. Spieler erleben in Monster of the Deep den Showdown gegen das berüchtigte Monster der Tiefe.

Oder sie genießen die Landschaften, wenn sie sich im Angelmodus entspannen, an einer Reihe von Angelherausforderungen teilnehmen und Zeit mit Prompto, Ignis, Gladiolus und anderen Helden verbringen. Vorbesteller werden ein besonderes dynamisches Design von Monster of the Deep: Final Fantasy XV sowie die Samurai-Kleidung im Spiel erhalten. Vorbestellungen sind ab heute im PlayStation Store möglich.

Zu dieser Ankündigung veröffentlichte Square Enix neue Screenshots: