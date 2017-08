GC17: Neues Gameplay zu Marvel vs. Capcom: Infinite

Im letzten Story-Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite bestätigte man vier neue, spielbare Charaktere: Firebrand, Ghost Rider, Dormammu und Jedah. Im Rahmen der Gamescom präsentierte man nun wie versprochen einen Gameplay-Trailer, der alle in Aktion zeigt.

Diese neuen Charaktere vervollständigen die Kämpferauswahl – bei Veröffentlichung des Spieles werden dann also 30 Charaktere spielbar sein. Allerdings wird es natürlich im Anschluss an die Veröffentlichung „weitere Kämpfer“ geben. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint für PS4, Xbox One und PCs am 19. September 2017. Auf der Gamescom 2017 ist der Titel öffentlich anspielbar.