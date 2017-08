GC17: Naruto x Boruto: Ninja Voltage erscheint im Westen

By

Bandai Namco hat bei der Gamescom bekanntgegeben, dass der bisher als Naruto x Boruto: Borutage bekannte neue Mobile-Ableger der Naruto-Serie als Naruto x Boruto: Ninja Voltage im Westen erscheinen wird. Einen Termin für die Veröffentlichung, die in Japan noch für dieses Jahr geplant ist, gibt es jedoch noch nicht. Die Veröffentlichung ist für iOS- und Android-Geräte in englischer Sprache geplant. Weitere Einzelheiten soll es in Kürze unter anderem über die offizielle Facebook-Seite geben.

So führt Bandai Namco euch offiziell in den neuen Mobile-Ableger ein: