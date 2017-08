GC17: Lola Pop aus ARMS zeigt sich mit Gameplay

By

Im Laufe der Woche enthüllte Nintendo die Straßenkämpferin Lola Pop als nächsten kostenlosen Charakter für ARMS. In einem Livestream stellte Nintendo die neue Kämpferin nun ausführlich mit Gameplay und all ihren Fähigkeiten vor.

Als weitgereiste Clownin mit einer Persönlichkeit, die so schillernd ist wie ihre Kleidung, verfügt Lola über eine erstaunliche Spezialeigenschaft: Sie kann ihren Körper wie einen Ballon aufblasen. Dadurch ist sie besonders stark im Nehmen. Dazu kommen drei neue ARMS und eine neue Szenerie. Die Spieler können sich also darauf freuen, neue Strategien für Kämpfe zu entwickeln, die sie sowohl online als auch über die lokale Verbindung gegen ihre Freunde austragen können.

Alle Boxfreunde ohne ARMS-Erfahrung haben an diesem Wochenende nochmal Gelegenheit, aufzuholen. Bei einem neuen ARMS Global Testpunch ist das Spiel wieder kostenlos spielbar. Am Freitag um 17 Uhr ging es los und am Sonntag um 22 Uhr ertönt der Gong.