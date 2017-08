GC17: Limited Edition zu Fire Emblem Warriors

By

Bei der Gamescom 2017 kündigte Nintendo den konkreten Europa-Termin zu Fire Emblem Warriors an, enthüllte eine Limited Edition und zeigte natürlich auch einen neuen Trailer zum Spiel. Der Genre-Mix aus Fire Emblem und Musou erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch. Am gleichen Tag erscheinen auch die neuen amiibo-Figuren Chrom und Tiki.

Außerdem kündigte man eine Limited Edition an. Sie umfasst drei Discs mit dem Original-Soundtrack sowie Kunstkarten mit Bildern der Hauptfiguren. Der neue Trailer zeigt euch unter anderem die neuen Charaktere Hinoka, Takumi, Camilla und Leo aus Fire Emblem Fates.