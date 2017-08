GC17: Gameplay zu Mario & Luigi: Bowser’s Schergen

By

Bei der E3 stellte Nintendo mit Superstar Saga + Bowser’s Schergen ein neues Mario-&-Luigi-Spiel vor. Bei der Gamescom stellte man in einem Livestream neues Gameplay-Material zum Spiel vor. Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Schergen erscheint am 6. Oktober 2017 in Europa für Nintendo 3DS.

Nintendo-Fans haben den Titel natürlich schon mal gehört: Mario & Luigi: Superstar Saga erschien 2003 für GameBoy Advance. Bei dem neuen Spiel mit dem Zusatz Bowser’s Schergen handelt es sich um ein Remake mit komplett neuer Optik. Der Namenszusatz bringt, wie zu erwarten ist, natürlich auch einige neue Inhalte mit sich. Ihr könnt beispielsweise Bowser’s Schergen steuern!