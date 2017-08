Gamescom 2017: Der Trailer zu Ni no Kuni II

Schon im Vorlauf der Messe hat Bandai Namco heute den offiziellen Gamescom-Trailer zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs veröffentlicht. Mit dem Video lernt ihr Protagonist Roland näher kennen, den Präsident von Ichi no Kuni. Er landet in der Welt Ni no Kuni und lernt dort Evan Pettywhisker kennen, den verbannten König von Ding Dong Dell. Auch zwei neue Charaktere lernt ihr kennen: Nerea, die schöne Königin des Landes Thalassea und ihren Berater.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.

Ni no Kuni II erscheint am 19. Januar 2018 in Europa!