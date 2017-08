Gamescom 2017: Das Lineup von Sega

Sega Europe wird in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Lineup in den öffentlichen Hallen der Gamescom 2017 vertreten sein. Am Stand von Partner Deep Silver in Halle 9.1, B011/C010 präsentiert man das Echtzeitstrategiespiel Total War: Warhammer II sowie Sonic Forces in spielbarer Form.

Sega führt dazu aus:

In Sonic Forces können die Besucher in drei großen Leveln, wahlweise mit Modern Sonic, Classic Sonic und einem vollkommen neuen und erstmals in der Serie individuell anpassbaren Helden-Charakter, in bekannt-wahnsinnigem Tempo gegen schier unendliche Reihen von Gegnern antreten. Sonic Forces führt die Spieler in eine Welt, die bereits von Dr. Eggman und seinen teuflischen Schergen, inkl. Chaos, Metal Sonic, Shadow und Zavok, übernommen wurde und kurz davor steht, in Panik und Chaos unterzugehen. Sonic Forces wird auf auf der gamescom 2017 auf PlayStation 4 spielbar sein.

Einmal mit dem Sammeln von Ringen fertig geworden, können die Besucher des Stands in Total War: WARHAMMER II auf PC erneut gegen riesige gegnerische Horden ins Gefecht ziehen. Der zweite Teil von Creative Assemblys epischer Fantasy-Trilogie führt Spieler in eine atemberaubende Kampagne, in deren Verlauf sich die Völker von Lustria, Ulthuan, Naggaroth und den Südlanden gegenüberstehen. Der Große Malstrom nimmt zunehmend Fahrt auf, um in einem großartigen und fulminanten Spektakel zu enden, wie es bisher in keinem Total-War-Spiel zuvor erlebt wurde. Auf der gamescom 2017 wird es zwei spielbare Quests geben, in deren Verlauf die Spieler drei der vier zum Release verfügbaren Rassen spielen können: Skaven vs Echsenmenschen und Dunkelelfen vs Hochelfen.