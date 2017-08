Gameplay zu Pokémon Tekken DX zeigt Darkrai

By

Im Vergleich zur Wii-U-Fassung gibt es zu den 16 spielbaren Pokémon fünf weitere in Pokémon Tekken DX für Nintendo Switch: Darkrai, Scherox, Impoleon, Glibunkel und Silvarro. Neben den Vorteilen, die Nintendo Switch bietet, gibt es noch weitere neue Features und Modi wie den Teamkampf, bei dem ihr drei Pokémon auswählen könnt.

Das legendäre Pokémon Darkrai war nicht Bestandteil der Wii-U-Version, wurde aber in der japanischen Arcade-Version des Spiels nachgepatcht. Es existiert seit der vierten Generation und ist ein Pokémon vom Typ Unlicht. In einem kurzen Gameplay-Video stellt euch The Pokémon Company Darkrai für Pokémon Tekken DX vor.

Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September weltweit für Nintendo Switch.