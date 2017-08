Gal Gun VR ab sofort bei Steam erhältlich

By

Ab sofort ist der Titel Gal Gun VR bei Steam im Angebot erhältlich. Bis zum 16. August kostet das Spiel 23,79 Euro, anschließend müsst ihr 27,99 Euro für den Kauf zahlen. Um in den Spielgenuss zu gelangen, benötigt ihr ein HTC Vive oder Oculus Rift.

In diesem Videospiel erlebt ihr den Traum, von einer Horde umgeben zu sein, die aus niedlichen Mädchen besteht. Plötzlich seid ihr der beliebteste Mann in der ganzen Schule und müsst euch in den Stages die verliebten Damen mit der Fähigkeit „Pheromone Shot“ vom Hals halten. Diese Technik macht die Mädchen euphorisch und bewahrt euch davor, dass sie euch ihre Liebe gestehen. Jede Dame besitzt einen individuellen Schwachpunkt, den ihr mit einem Schuss treffen solltet. Gelingt euch diese Aktion, eröffnet ihr „Ecstasy Shot“ und erhöht deutlich die erhaltene Punktzahl.

Die Dämonen aus Gal Gun: Double Peace sind ebenfalls zurück und entfalten ihre volle Kraft, wobei sie überall für Probleme sorgen. Zum Glück bekommt ihr für ihre Bekämpfung ein neues Werkzeug, welches sich „Demon Sweeper“ nennt. Damit attackiert ihr die Dämonen, die von den Mädchen Besitz ergriffen haben. Kommt euch eine Dame sehr nahe und ihr blickt ihr tief in die Augen, gelangt sie in den Zustand „Lovestruck“. Dabei zählt jeder Treffer als „Ecstasy Shot“. Schülerinnen, die sich in der Nähe dieser betroffenen Person befinden, erleiden das identische Schicksal.

Nach einem anstrengenden Tag in der Akademie könnt ihr ein Mädchen einladen, euch nach Hause zu begleiten. Verbringt ihr gemeinsam Zeit miteinander, werdet ihr mehr über diese Person erfahren.

via Gematsu