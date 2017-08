Europa-Termin zu Senran Kagura: Peach Beach Splash

By

Marvelous hat bekanntgegeben, dass Senran Kagura: Peach Beach Splash am 22. September in Europa erscheinen wird. Zur Feier des Tages gibt es natürlich auch einen neuen Trailer, den ihr unten seht. Das erste Mal in der Seriengeschichte wird der neue Ableger sowohl englische als auch französische Texte bieten. Außerdem gibt es wie gewohnt japanische Sprachausgabe.

Zudem gab Marvelous bekannt, dass die „Girls of Paradise“-Edition ab sofort im Marvelous Games Store vorbestellbar ist. Eine physische Veröffentlichung erfolgt trotz des USK-18-Ratings auch hierzulande. Ihr könnt euch Peach Beach Splash bei Amazon für derzeit 44 Euro vorbestellen. Für Digital-Freunde gibt es auch zwei digitale Veröffentlichungen. Neben der Standard-Edition wartet auch eine „Sexy Soaker Edition“ im PlayStation Store. Sie beinhaltet zusätzlich einen digitalen Soundtrack und einige DLC-Kostüme.

Viele bekannte Charaktere der Serie bespritzen sich im Spiel mit Wasserpistolen, von denen zahlreiche zur Verfügung stehen. In den Online-Kämpfen 5-on-5 geht es dementsprechend heiß her. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus. Natürlich fehlt auch der Dressing Room nicht.