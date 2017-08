Erste Folgen von The King of Fighters: Destiny

SNK hat die ersten beiden Folgen der CG-animierten Serie The King of Fighters: Destiny bei YouTube hochgeladen. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um einen Ableger der The-King-of-Fighters-Serie und dieser soll insgesamt 24 Episoden umfassen.

In der ersten Episode „South Town“ hat der weltberühmte Wettkampf „The King of Fighters“ begonnen. Kyo kommt gerade in South Town an, da begegnet er schon einem starken Kämpfer namens Terry. Eine Tragödie, die Kyos Leben für immer veränderte, kocht hoch und die Schicksale der beiden jungen Männer kreuzen sich.

Die zweite Episode heißt „Kyokugen Style“ und folgt Kyo, Benimaru und Daimon auf dem Weg zum Kyokugen Dojo. Dabei begegnen sie Ryo, welcher Männer in schwarzen Anzügen verfolgt. Die Gruppe begibt sich zum Geese Tower, um sich den mysteriösen Männern in den Weg zu stellen. Am Turm angekommen werden sie von Geeses rechter Hand Billy herausgefordert.

via Gematsu